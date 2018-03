El hombre de Marvel Jon Favreau dirigirá serie de "Star Wars"

Los Ángeles, Estados Unidos

El veterano director Jon Favreau escribirá y producirá una serie basada en las películas de "Star Wars" para el servicio de emisión de Disney que se estrenará próximamente, aseguraron ejecutivos el jueves.



Disney, propietaria de Lucasfilm, la productora de "Star Wars", trabaja desde hace una década con Favreau, de 51 años de edad.



Favreau también ha dirigido, producido o aparecido en varias películas de superhéroes de otra gigante del entretenimiento, Marvel Studios.



"No puedo estar más emocionada por tener a Jon con nosotros para producir y escribir para la nueva plataforma", dijo la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, en un comunicado.



"Jon nos proporcionará la combinación perfecta de talento para producir y escribir, con su conocimiento del universo 'Star Wars'. Las series permitirán a Jon trabajar con un grupo diverso de guionistas y directores".



Favreau dirigió y apareció en "Iron Man", la película que marcó la pauta y comenzó a cultivar la audiencia para la serie de películas del universo de Marvel Cinematic, que recaudó 14.400 millones de dólares en todo el mundo.



También dirigió y produjo la adaptación de 2016 de "The Jungle Book" y está trabajando en la versión en vivo de "El rey león".



La serie de "Star Wars", aún sin nombre, no tiene fecha de estreno, aunque la plataforma de emisión de Disney se espera que comience a funcionar a finales de 2019