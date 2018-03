En esta foto del 3 de marzo del 2006, David Chase, creador y productor de la exitosa serie de HBO 'Los Soprano', posa en el plató del programa en el condado de Queens, en Nueva York. Warner Bros. Pictures anunció el jueves que New Line adquirió un guion para una precuela de 'Los Soprano' escrito por Chase y Lawrence Konner. El estudio dice que el título tentativo de la película es 'The Many Saints of Newark' y que transcurrirá en los años 60, durante los disturbios en Newark.