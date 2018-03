"Algo pinta” el proyecto que hace brillar a Onice Flores en gotv

Alejandra Canales/alejandra.canales@elheraldo.hn

Tegucigalpa, HondurasAtrás quedaron las críticas, burlas y tropiezos en la vida de Ónice Flores, quien hoy despierta a un nuevo mundo de retos y conquistas en el ámbito profesional. Como bien lo dice el proverbio bíblico: “porque siete veces cae el justo, y vuelve a levantarse”, la guapa presentadora nos cuenta en qué consiste su renacer en la pantalla hondureña.

Después de todo lo que viviste, ¿cómo hiciste para reactivarte en los medios de comunicación?

Siempre he pensado que todo en la vida lleva un proceso, y gracias a Dios se me presentó esta nueva oportunidad de estar en la pantalla hondureña a través de gotv.



¿En qué consiste esta nueva etapa de tu vida profesional?

Esta vez regreso a la tv con muchisimo apoyo ya que todas las personas de grupo Opsa en si han creído en mi y me han ayudado de una manera increíble y hasta puedo decir que me han devuelto mi propia seguridad ya que todo eso lo había perdido por tanto chisme, relajos y problemas. Me han hecho volver a creer en mí.



¿Cómo llegas a Grupo Opsa?

Yo fui a una entrevista al programa Vengo con en el día de mi cumpleaños y luego fui invitada el año pasado en noviembre entonces creo que desde ahí hubo esa conexión entre gotv y Oníce Flores ya que el ambiente me gustó y me agradaron las personas porque a medida fue pasando el tiempo nos fuimos llevando mejor y luego se me dio la oportunidad de tener mi propio espacio, fue como un sueño hecho realidad.



¿Qué crees que fue lo que pasó para que tu imagen pública fuera tan golpeada mediaticamente?

Pues ser figura pública y deberse al público hace que tu vida ya no sea privada y todo lo que hagas conlleva una crítica y pienso que la mayor cuota de culpa la tuve yo, porque fui yo misma quien hizo las cosas y cada persona debe responsabilizarse de lo que hace o dice. Quizás si todos tuvieramos una cámara en nuestras casas nos dieramos cuenta que existen otras personas que han hecho cosas más graves o peores de las que hice yo.



¿A qué cosas específicamente te refieres, te arrepientes de algo en particular?

Se puede empezar desde mi madurez, la manera en que actuaba me afectaba mucho lo que decía la gente y pasaba muy pendiente de lo que iban a decir los demás y eso afecta mucho, y eso no debe pasar porque la ley del fracaso es quererle dar el gusto a todo el mundo.



¿Cuándo toca fondo Oníce Flores?

(....) suspiros definitvamente cuando fui al Miss Teen Mundial a El Salvador. Desde ese momento supe que ese viaje era diferente y que más que concursar y aprender modelaje me encontré a mi misma, ya que estaba sola porque fui a representar a Honduras a la deriva.



¿A qué te refieres cuando dices que estabas sola?

Que me tuve que pagar yo sola los gastos, incluso me fui con ropa prestada y eso fue motivo de burlas entre las concursantes ya que la mayoría de ellas iba con vestidos de diseñadores y todos sus patrocinios y yo pues con el vestido de mi amiga, mi prima etc, entonces luego salió el chisme donde supuestamente yo salía en un video porno y salió toda esa ola de críticas y chismes en mi contra.



¿Qué hiciste cuando te enteraste de todo eso?

Llegó el director del concurso y habló conmigo, me dijo que había problemas por eso pero gracias a Dios a los dos días salió todo a luz y se confirmó que no era yo la del video ya que incluso la persona que aparece sale con unos tatuajes que son míos y yo dije definitivamente nadia más hablará por mi, tengo que trabajar por mi misma y esforzarme por ser diferente y demostrar al mundo entero quien verdaderamente soy yo y fue en ese instante que comencé a ver la vida de distinta manera.



¿Cómo piensas corregir esos errores del pasado?

Corregirlos creo que no se puede, pienso que los errores son parte de la vida y sin eso no se puede aprender. Si no hubiese cometido esos errores no sería la Onice que soy ahora, mis errores me han dado capacidad y me han enseñado mucho por lo tanto no los veo como un obstáculo sino que como una fortaleza.



Ahora desde Grupo Opsa ¿cómo potenciarás tu talento?

Bueno ahora formo parte del staff de gotv como presentadora, tengo mi propio espacio que se llama “Algo Pinta” y definitvamente es la oportunidad para hacer brillar mis capacidades ya que en este equipo me han enseñado a enfrentar muchas situaciones y ahora tengo bien claro que haré y que nadie más que yo soy la responsable.



¿Qué es ese “algo pinta” que hablas en tu nuevo programa?

Lo más pinta de este programa es que todo el público será parte del espacio ya que traeremos muchas sorpresas, retos de baile ya que tenemos un segmento donde enseñare una coreografía y quien la haga mejor presentará el programa conmigo el viernes. Además tendré apertura para los artistas ya sea para cantar, bailar, gimnasia artística y cualquier tipo de talento que deseen dar a conocer, será una plataforma para despegar a muchos que no tienen apoyo.



¿Cómo defines a tu público en tu nuevo programa?

El target está entre 11 a 19 años pero yo estoy segura que les encantará a todo público, les va a gustar a chicos y grandes, asi que yo lo dejo abierto para todos.



¿Crees que tus seguidores acepten tu nueva etapa profesional o están acostumbrados a la Onice del pasado?

Creo que si, ya que la mayoría ha notado pequeños cambios en mi y les encanta la manera en que he salido adelante y como tomo las críticas ya que no subo las fotos a las redes asi por asi, trato de usar mis redes sociales para ayudar a otros que quieran salir adelante.



¿Cómo manejas ahora tu vida privada, estas soltera o con novio?

Estoy soltera por ahora, muy enfocada a mis estudios, trabajo y gimnasio. Estoy muy concentrada en mi nueva vida y no tengo espacio para nada ya que solo llego y hago tareas, repaso mis clases y hago un poco de ejercicio, no hay tiempo para novio en esto momento, además ahora no cualquiera me sorprende.



¿Qué características debe tener ese chico?

Nunca he tenido un prototipo ideal ya que mis únicos tres novios han sido diferentes, pero si me encantan los chavos serios y que no andan jugando con todas. Perseverantes y con deseos de triunfar, que no sean egoistas y que inspiren el éxito en otros y que desea lo mejor no solo para él sino para los demás.



¿Qué dices a las personas que no verán con buenos ojos tu cambio?

Ese tipo de personas quiero que sepan que no le temo a sus críticas y mucho menos ahora, pero aunque vengan yo seguiré adelante y para mi no existen ya que su opinón es nula porque yo me debo a las personas que quieran el bien para mi y por ellas debo seguir.



Finalmente, si escribieran una película de tu nueva vida ¿cómo la titularías?

“La realidad detrás de la vida de Onice Flores”, pues eeguramente cuando la gente la viera cambiaría mucho su forma de pensar respecto a mi.