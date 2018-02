Más peques se suman al Concurso de Cuentos Cortos

Al consultarles si les gusta la lectura y la escritura, los pequeños no dudaron en alzar sus manos.

Tegucigalpa, Honduras

Más pequeños se suman a la gran experiencia del Concurso de Cuentos Cortos Inéditos Rafael Heliodoro Valle de diario EL HERALDO.



En esta ocasión, Mi Súper Diario llegó a las instalaciones de Shadai School y Dowal School, para motivar a que los pequeños sean parte de una remembranza de historias que sin duda cautivarán al jurado.



Visita relámpago

Enérgicos y emocionados nos recibieron los pequeños de cuarto al sexto grado de Shadai School, quienes estuvieron atentos a las noticias que teníamos para ellos.

Luego de que conocieran de la existencia del concurso, sus caritas mostraron asombro y con seguridad dijeron que van a participar.



Pero más emocionante se tornó el ambiente cuando conocieron los premios que le esperan al único ganador de la gran competencia.



Más motivados que al principio, comenzaron a preguntar los requisitos e instrucciones que debían seguir para escribir sus historias y enviarlas.



Rumbo a la Dowal School

Luego llegó el turno de los escolares de la Dowal. En sus instalaciones nos recibió míster Tomás Monge, quien nos condujo por cada sección de los grados cuarto, quinto y sexto para también invitarlos a ser parte de la X edición del concurso.



Las preguntas no cesaron entre los escolares. Estaban sedientos de conocer más del proyecto y comenzaron a preguntar cómo debían hacerlo. Y como todo niño, no perdieron la oportunidad de preguntar sobre los regalos.



Sus rostros también se iluminaron al conocer los obsequios que le esperan al ganador.

Y es que no es para menos. En la categoría infantil se otorgará un Premio único que constará de: medalla y pergamino de reconocimiento, una tablet, un bono de compra en librería, membresía de cine.



Fecha límite de entrega del cuento

Si eres amante de la literatura y tienes entre 10 y 12 años, esta es tu oportunidad de inspirarte y crear una increíble historia. En la parte inferior de esta página encontrarás las bases del concurso para que te informes de cómo debes escribir la historia. Es importante que sepas que la fecha límite de entrega es el 16 de marzo.