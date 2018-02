Luis Fonsi y su 'Despacito' pusieron la fiesta en el Festival de Viña del Mar 2018

Viña del Mar, Chile

Con el candente y sabroso éxito mundial 'Despacito', el puertorriqueño Luis Fonsi armó una fiesta para las cerca de 20.000 personas que bailaron hasta enloquecer en la segunda noche del Festival Internacional de la Canción de Viña de Mar en Chile.

Este éxito mundial que mueve a multitudes se hizo esperar hasta ya avanzado el show de Fonsi, y que fue premiado por ensordecedores gritos de los fanáticos que acompañaron a coro general la letra de esta célebre canción que se convirtió en uno de los mayores éxitos musicales de los últimos años.

La canción que encumbró a Fonsi al estrellato mundial cumplió con la tarea de hacer bailar al público de Viña del Mar, mayoritariamente femenino, y que el boricua tuvo que repetir ante la insistencia del público antes de finalizar su actuación de casi dos horas.

Despacito cosechó éxitos en todo el mundo, ganó cuatro Grammy Latinos el año pasado, ha sido número uno en 40 países y fue grabado hasta en mandarín, convirtiéndose en uno de los temas más escuchados de la década.

"Es el sueño de cada artista tener una canción que rompa récords y que nos dé la posibilidad de compartir nuestra música y nuestro idioma", dijo Fonsi en declaraciones a la prensa antes de subirse al escenario.

Pero el show de Fonsi no sólo puso a bailar a los fanáticos. También los llevó por una romántica revisión de sus famosas baladas que incluso animó a un espectador a pedirle matrimonio a su pareja en medio del tema 'Aquí estoy yo', provocando un emocionado aplauso del resto del público.

La actuación de Fonsi fue un carrusel de emociones en el que también se atrevió a reditar temas como 'Message in a bottle' de la banda británica The Police, 'Gyal you a party animal' del reguetonero jamaiquino Charly Black, o 'Estreches de Corazón' en un homenaje al grupo chileno Los Prisioneros.

Fonsi fue premiado por las gaviotas de plata y de oro, los reconocimientos que el festival otorga a los artistas que participan.

El evento musical comenzó el martes con la sólida actuación de español Miguel Bosé, quien recibió un reconocimiento por haber actuado en 10 ocasiones en el festival.

Otros shows esperados son los del grupo británico Jamiroquai el jueves y del colombiano Carlos Vives el sábado.

El Festival -que concluirá el domingo- fue creado en 1960 y se realiza todos los años en el balneario de Viña del Mar, en el litoral central chileno, es considerado el evento musical más importante de Latinoamérica.