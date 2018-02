Fergie recibe avalancha de críticas por cantar el himno estadounidense; tuvo que disculparse

Los Ángeles, Estados Unidos

Fergie recibió innumerables críticas por su interpretación del Himno Nacional de Estados Unidos, durante el juego de las estrellas de la NBA, en Los Ángeles.



Tras su participación que a muchos pareció "extremadamente sensual" y "fuera de tono", la exintegrante de los Black Eyed Peas, se disculpó a través de un comunicado enviado a Us Weekle.



“Siempre me he sentido honrada y orgullosa de cantar el Himno Nacional y anoche quise probar algo especial para la NBA. Artísticamente, soy una persona a la que le gusta tomar riesgos, pero claramente esta versión no alcanzó el tono deseado. Amo a este país y honestamente hice mi mejor esfuerzo”, declaró.



Los fans de Fergie argumentan que se debía respetar el estilo de la cantante, sin embargo otros consideran que no sonó como una artista de jazz y quedó en ridículo.

