Lorde responde críticas que genera su piel con acné: "A nivel genético estoy maldita"

La cantante no ocultó su frustración y respondió a las críticas que recibe por la enfermedad en su piel.

La cantante Lorde no aguantó todas las críticas que generó su acné y respondió enojada a los "consejos" y malos comentarios que recibió en internet.



A través de un video publicado en Instagram dijo con evidente molestia: “Tener acné es un asco. ¿Y saben qué da más asco? Que a pesar de que hayas padecido acné desde hace años, y años y años, y hayas probado ya todos los medicamentos habidos y por haber y todas las opciones a tu disposición, la gente te siga diciendo: ‘¿Sabes qué me funcionó a mí? ¡Crema hidratante!’ O: ‘Tienes que hacer una mascarilla con miel, yogur griego y aguacate…’ O lo único que necesitas hacer es comprar un exfoliante de melocotón. ¡O aceite de coco! La clave está en el aceite de coco”.



De igual manera expresó que le disgusta que los demás le pregunten si se lava la cara a menudo. "Pues sí, me lavo la cara lo suficiente, pero a nivel genético estoy maldita", dijo.



Últimamente la cantante neolandeza ha tenido que lidiar con cambios repentinos en su piel. Ahora sus fans ya saben que deben obviar el tema.

