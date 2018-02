Alicia Machado explota contra revista de Nueva York y suplica que no le recuerden agresión de Donald Trump

Los Ángeles, Estados Unidos

Alicia Machado se cansó de que le recuerden la agresión sexual que recibió por parte de Donald Trump y pidió a una revista de Nueva York que no se mencione más ese episodio de su vida.

Mediante un mensaje en sus redes, la ex Miss Universo escribió lo siguiente: "Honestamente @newyorkermag estoy harta de que me sigan mencionando, recordándome una agresión tan vergonzosa para mí y que tanto daño emocional y físico me causó, hace 21 años, solo les agradezco que me dejen seguir adelante como madre, actriz, empresaria y sobre todo como ser humano. Con todo mi cariño, les agradezco mucho el respeto y el apoyo. Gracias".

El mesaje de la venezolana surge a raíz de una publicación de la revista The New Yorker, en donde en un artículo sobre el presidente Trump rememoran el episodio de hace 21 años cuando Machado participó en el Miss Universo y en donde Trump confesó que esta subía de peso sin control.

Captura de la publicación realizada por Alicia Machado en su perfil de Instagram.



