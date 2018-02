Extraña foto de Travis Scott y Kylie Jenner causa furor en Snapchat

Los Ángeles, Estados Unidos

Aunque la paternidad de Travis Scott ha sido polémica en los últimos días, él mismo demostró que está feliz de ser padre de Stormi, la primogénita de Kylie Jenner.



El cantante publicó en Snapchat una foto junto a Kylie y ambos posan con tapabocas. En extrañas letras fosforescentes escribió "Bdjxjkdn".



Según el sitio Life And Style, Jenner es muy protectora con su hija recién nacida y por eso insiste en que todos usen una mascarilla facial antes de tocar a su pequeña.

Aunque aún no posa con su recién nacida, se cree que el rapero quiere mantener su vida personal privada, así que no es extraño que Stormi Webster aún no sea fotografiado junto a él.



La famosa pareja cumplirá un año de su relación amorosa y según las publicaciones que hacen en sus redes sociales, están más unidos que nunca.