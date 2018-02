"Black Panther" supera las expectativas en taquillas

Nueva York, Estados Unidos

"Black Panther", la película de superhéroes de Marvel, superó las expectativas en taquilla al recaudar 192 millones de dólares en venta de boletos durante el fin de semana en Norteamérica, informaron los estudios el domingo.

Esto convierte a la película en el quinto mejor estreno en la historia, sin tomar en cuenta la inflación.

La película de Ryan Coogler, que costó alrededor de 200 millones de dólares, es una de las pocas centradas en un superhéroe negro.

El fuerte estreno sugiere que "Black Panther" establecerá fácilmente un récord de taquilla para películas dirigidas por un cineasta negro.

The Walt Disney Co. estimó el viernes que la cinta de superhéroes sumó 25,2 millones en sus funciones de preestreno. Es el segundo mejor preestreno para una película de Marvel Studios detrás de "Avengers: Age of Ultron", que sumó 27,6 millones y el mejor para febrero.