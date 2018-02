Foto de Katy Perry junto a Orlando Bloom aviva los rumores de reconciliación

Los Ángeles, Estados Unidos

San Valentín desató rumores sobre una posible reconciliación entre Katy Perry y Orlando Bloom. Una foto que circula en las redes sociales, comprobaría que se dieron una segunda oportunidad.



Los actores fueron captados desayunando juntos, un año después de anunciar su separación.



Una fuente cercana a los artistas declaró al periódico "The Sun" que “Katy quiere hacer que las cosas funcionen esta vez. Lo intentó, pero no pudo olvidarse de él. Le importa mucho. Esta vez están siendo discretos, pero están juntos otra vez”.



Los rumores también crecen porque Katy Perry no duda en reaccionar y comentar todas las publicaciones de Orlando Bloom. ¿Estarán juntos otra vez?

