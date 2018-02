Irreconocible estatua de cera de Beyoncé provoca polémica en Twitter

Los Ángeles, Estados Unidos

Cada vez que una figura de cera no resulta ser idéntica al famoso que pretende hacerle honor, se arma tremenda polémica en las redes sociales. Este fue el caso de Beyoncé y su nueva estatua de cera en el museo de las Cataratas del Niágara.



La figura no se parece en lo absoluto a la cantante y sus fans se han mostrado enfadados en Twitter.



Para empezar, el color de piel de la estatua de cera es bastante claro y las facciones del rostro totalmente diferentes a la artista.



“¿Por qué insisten en hacer parecer a Beyoncé como una mujer blanca?”, “hicieron a Jesús Blanco, a Papá Noel blanco, al conejo de Pascua blanco y ahora intentan hacer parecer a Beyoncé blanca”, escribieron algunos cibernautas en las redes sociales.

Why are wax museums steady depicting Beyonce as a white housewife?!? pic.twitter.com/1zslsuJYmM