Demi Lovato anuncia su gira internacional "Tell me you love me" tour

La cantante estadounidense Demi Lovato confirmó mediante su cuenta de Twitter que visitará América Latina durante su gira mundial "Tell me you love me" (Dime que me amas) tour.

Lovato anunció que estará visitando Brasil, Chile, Argentina, Ecuador, México y Costa Rica antes de comenzar su recorrido por Europa.

El 15 de abril se presentará en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, el 17 de abril en Recife, el 19 de abril en Fortaleza y el 21 de abril en Río de Janeiro.

De igual manera tendrá un espectáculo en la capital argentina de Buenos Aires el 24 de abril. Días después viajará hacia Chile presentará su tour en Santiago el 26 de abril.

El 28 de abril estará en Quito, Ecuador terminando de esa manera su tour por América del sur. El 1 de mayo llegará a San José, Costa Rica siendo este el único concierto que realizará en Centroamérica.

Antes de partir a Europa la exestrella de Disney, se presentará con su tour "Dime que me amas" el 4 de Mayo en la ciudad de Monterrey y el 6 de mayo en la Ciudad de México.

El disco "Tell me you love me" es su sexto álbum de estudio y tiene un estilo más cercano al Soul. El álbum ha sido bien recibido por sus fans quienes le han brindado su apoyo durante su lanzamiento.





Esta fue la imagen que compartió en su cuenta de Twitter.



