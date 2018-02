Luis Miguel llega al Hollywood Bowl con ¡México por siempre!    

California, Estados Unidos

Luis Miguel llegará por primera vez como artista titular al emblemático Hollywood Bowl de Los Ángeles el 6 de mayo.



El llamado “Sol de México” anunció el tramo de su gira “¡México por siempre!” por 22 ciudades de Estados Unidos y Canadá, que comienza el 4 de mayo en San Diego, California, e incluye paradas en Chicago, Dallas, Miami, Washington, Toronto, Montreal y Nueva York. El recorrido termina el 9 de septiembre en Fresno, California. Las entradas salen a la venta el viernes en LiveNation.com



En sus 36 años de carrera artística, Luis Miguel ha interpretado pop y bolero, mariachi, Big Band y baladas románticas, con éxitos como “Entrégate”, “Cuando calienta el sol”, “No sé tú” y “Hasta que me olvides”, entre muchos otros. Ha lanzado 33 discos de los que ha vendido en conjunto más de 100 millones de copias alrededor del mundo.



“¡México por siempre!”, su más reciente producción, incluye clásicos del repertorio mexicano como "No me amenaces", "Qué bonita es mi tierra" y "Serenata Huasteca". Lanzado el pasado 24 de noviembre, el álbum se certificó doble platino en México.



Luis Miguel ha sido galardonado con premios que incluyen seis Grammy y cuatro Latin Grammy y tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. También tiene el récord de asistencia en el emblemático Auditorio Nacional de la Ciudad de México, donde se ha presentado en 223 ocasiones.

