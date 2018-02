El enorme regalo que recibió Stefany Galeano el Día del Amor y la Amistad

Tegucigalpa, Honduras

La expresentadora hondureña Stefany Galeano fue sorprendida por su esposo el Día del Amor y la Amistad.



El libanés, Rayan Dahger, la despertó con un romántico detalle. Un enorme arreglo floral llegó a la puerta de su casa y ella no tardó en agradecerle con un extenso mensaje, vía redes sociales.



"Tengo la dicha de tener un hombre muy especial a mi lado, romántico y muchas cosas más. No somos perfectos, tenemos altos y bajos pero lo importante es que vamos juntos por el mismo camino, amando a nuestros tres hijos y formando una linda familia. Este regalo vale por dos, ya me lo advirtió", escribió en su cuenta de Instagram.



En la instantánea, Stefany aparece junto a una bicicleta repleta de rosas, que servirán para adornar su jardín.



En febrero de 2016 la guapa artista catracha contrajo nupcias con Dahger. A la boda solamente asistieron familiares y amigos muy cercanos a la pareja.

Vea: Hondureños que viven la mejor etapa en el amor