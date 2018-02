Señora de 90 años rompe internet bailando “Dura” de Daddy Yankee

Tegucigalpa, Honduras

La fiebre del nuevo éxito de Daddy Yankee, “Dura”, sigue causando sensación en las redes sociales, esta vez acompañado de una señora de 90 años.

Y es que en internet circula el video de una abuelita bailando al ritmo del pegadizo hit del puertorriqueño.

En las imágenes se ve a la anciana moviendo sus caderas e imitando los mismos pasos de baile para el #DuraChallenge

Este espectáculo se realizó en un estudio de baile y desde que se subió el video a internet no ha dejado de causar sensación.

Uno de los hondureños que se sumó a esta fiebre del #DuraChallenge fue el exdiputado hondureño y locutor, Juan Fernando Lobo.

This grandma know is FRIDAY #DuraChallenge ?@AppleMusic https://t.co/CymUoQhrRX pic.twitter.com/S52jpLd9Dm