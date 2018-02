BTS da pistas sobre concepto de nuevo disco

Seúl, Corea del Sur

BTS lanzará un nuevo álbum este 2018 y el concepto podría estar basado en "la felicidad".

Según el portal Koreaboo, la banda de K-Pop aún no tiene muy claro el giro de su nuevo disco, pero si una idea de lo que quieren que sea.

"Estamos en la idea general, así que todavía no es momento para decirles. Hemos hablado constantemente sobre felicidad desde nuestro reciente tour, sobre lo que era la felicidad y lo que necesitamos para lograrla", contó Suga, integrante de la banda surcoreana.

Además, el cantante dio su perspectiva de lo que considera es la felicidad.



"Creo que no puedes ser feliz si tratas de serlo, pero también que necesitas poner cierto tipo de esfuerzo para lograrlo, estudiarlo y experimentar con eso. Desde muy joven me pregunté qué era y lo que necesitaba hacer para ser feliz, no creo que nadie me enseñara de ello".

En la entrevista, el líder de BTS, RM, también realizó su intervención y comentó. "Estuve fijado en la palabra 'felicidad' el año pasado. Leí en una columna de un diario que ningún humano será alguna vez capaz de alcanzar su felicidad deseada, que está en nuestro ADN que nunca seremos felices. Los humanos han alcanzado metas que persiguen como la revolución industrial y el desarrollo de la ciencia, pero cuando alcanzan una, sienten que falta otra".

"Creímos seriamos felices si obteníamos el primer lugar pero otra meta apareció a causa de eso, y entonces concordé con la columna de aquel diario", añadió RM que recientemente pasó por una delicada operación.

Los chicos de BTS dieron una extensa entrevista, sin embargo, no confirmaron el concepto. Habrá que esperar para saber cuáles serán los nuevos temas que pondrán al mundo de cabeza.