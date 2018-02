Kim Kardashian es fotografiada por North sin sostén y las redes explotan

Los Ángeles, Estados Unidos

Kim Kardashian desató una fuerte controversia en Instagram, tras publicar un disimulado topless junto a su hija, de seis años, North West.



Más allá de fijarse en la escultural figura de Kim, que ya supera los 2 millones de likes, los cibernautas no pueden creer quién es la pequeña que tomó la imagen. La celebrity se encargó de confirmalo con la descripción de la instantánea: "Foto por North West", escribió.



De inmediato los usuarios la criticaron argumentando que "no es un buen ejemplo para la pequeña".



"¿Qué es lo que le está enseñando?", "no creo que eso esté bien", "abuso mental", "nunca permitiría eso frente a una niña", se lee entre los miles de comentarios.

Además: Critican la extraña apariencia de Kim Kardashian en Calvin Klein