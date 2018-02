Muere el actor John Gavin, quien fue embajador de EEUU en México   

LOS ANGELES, Estados Unidos

El actor estadounidense John Gavin, conocido por sus papeles en películas de los años sesenta como "Psycho" y "Spartacus", y quien también fue embajador en México, murió en California a los 86 años, según medios locales.



Gavin falleció en su casa en Beverly Hills, según reportó Los Angeles Times citando a Brad Burton Moss, el representante de Constance Towers, esposa de Gavin y también actriz. No fueron develadas las causas del deceso.



Con su mandíbula cuadrada, piel bronceada y sus 1,93 metros de estatura, Gavin estuvo dos veces muy cerca de ser escogido para interpretar a James Bond.



Ganó reconocimiento en 1958 por su participación en la película sobre la Segunda Guerra Mundial "A Time to Love and a Time to Die". Después actuó en la conocida "Psycho", de Alfred Hitchcock, e hizo también de Julio César en "Spartacus", en 1960.



Encarnó, además, a Pedro Páramo en la adaptación al cine en 1967 del conocido libro homónimo de Juan Rulfo.



Su carrera como actor tuvo sin embargo muchos tropiezos y aunque fue inicialmente seleccionado para filmar dos cintas de James Bond, en 1971 y 1973, perdió ambas oportunidades ante Sean Connery y Roger Moore, respectivamente.



Gavin siempre fue, no obstante, popular en Hollywood y en 1971 fue electo presidente del sindicato de actores Screen Actors Guild.



Y cuando su amigo y también actor Ronald Reagan se convirtió en presidente de Estados Unidos en 1981, escogió a Gavin -quien hablaba fluidamente español y tenía raíces mexicanas, españolas y chilenas- como embajador de Washington en México.



Los mexicanos se irritaron por el hecho de que un actor ocupara ese puesto importante y las críticas de Gavin a la corrupción gubernamental en México, así como sus quejas por el flujo ilegal de drogas y migrantes hacia Estados Unidos tampoco le ayudaron.



Aunque finalmente fueron unos comentarios que hizo tras el mortal terremoto que sacudió Ciudad de México en 1985 los que le terminaron de complicar el panorama, y renunció a ese puesto diplomático al año siguiente.



Luego Gavin tuvo una exitosa carrera de negocios y llegó a ser presidente de la empresa Univisa Satellite Communications.