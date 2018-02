Muere Reg E. Cathey, actor de "House of Cards" y "The Wire"

LOS ANGELES, Estados Unidos

El actor estadounidense Reg E. Cathey, conocido por sus papeles en "House of Cards" y "The Wire", ha muerto a los 59 años de edad, anunció el creador de esta última serie televisiva.



"Reg Cathey, 1958-2018, no solo fue un actor excelente y magistral, sino también uno de los seres humanos más encantadores con los que he compartido largos días en el set (...) Reg, tu memoria es una gran bendición ", escribió David Simon el viernes por la noche.



Según el sitio TMZ, especializado en la actualidad de las celebridades, Cathey murió en su casa de Nueva York a causa de un cáncer de pulmón.



Nacido en Huntsville, en el estado de Alabama, conocido por su voz de barítono, llevó a cabo una larga carrera de actor de televisión.



Fue con la serie de HBO "The Wire", en la que interpreta el papel del político Norman Wilson, con la que consiguió fama mundial, antes de obtener un Premio Emmy en 2015 por su actuación en la obra de Netflix, "House of Cards", donde encarna al desilusionado propietario de un pequeño restaurante conocido por su carne a la barbacoa que apasiona a Frank Underwood (Kevin Spacey).



"Reg era el más amable de los hombres, el actor más generoso, un verdadero caballero", describió Netflix en un comunicado.