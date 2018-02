Jim Carrey exhorta a usuarios a salirse de Facebook

Facebook no ha respondido al tuit de Carrey, pero el fundador y director ejecutivo Mark Zuckerberg ha dicho que cortar de raíz el flujo de información errada está entre las principales metas de la compañía. Foto: AP/EL HERALDO HONDURAS.

Borren su cuenta. Eso es lo que Jim Carrey dice que los usuarios de Facebook deberían hacer mientras busca quitarle la máscara a las noticias falsas.



El astro de "Ace Ventura: Pet Detective" (“Ace Ventura, un detective diferente”) y "The Mask" (“La máscara”) dijo el martes en Twitter que está desechando sus acciones de Facebook y borrando su página porque la gigantesca red social se benefició con la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos al diseminar noticias falsas con orígenes rusos, y dice que la compañía todavía no está haciendo lo suficiente para parar esto.



El actor de 56 años exhortó a otros inversionistas y usuarios de Facebook a hacer lo mismo. Terminó su tuit con la etiqueta “unfriendfacebook".



Facebook no ha respondido al tuit de Carrey, pero el fundador y director ejecutivo Mark Zuckerberg ha dicho que cortar de raíz el flujo de información errada está entre las principales metas de la compañía.