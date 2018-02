Lista de finalistas al Premio Billboard de la Música Latina

Miami, Estados Unidos

A continuación la lista de finalistas a los Premios Billboard de la Música Latina, en su 20ma edición, según se anunció el miércoles.



CATEGORÍAS DE ARTISTAS

— Artista del año: Daddy Yankee, J Balvin, Luis Fonsi, Ozuna.



— Artista del año, debut: Alta Consigna, Bad Bunny, Christian Nodal, El Fantasma y Banda Populares del Llano.



— Gira del año: Enrique Iglesias & Pitbull, Marc Anthony, Marco Antonio Solís, Ricardo Arjona.



— Artista del año, redes sociales: J Balvin, Jennifer López, Maluma, Shakira.



— Artista crossover del año: Beyoncé, Ed Sheeran, Justin Bieber, Little Mix.



CATEGORÍAS DE CANCIONES

— "Hot Latin Song" canción del año: J Balvin & Willy William con Beyoncé, “Mi gente”; Luis Fonsi & Daddy Yankee con Justin Bieber, “Despacito”; Maluma, “Felices los 4”; Wisin con Ozuna, “Escápate conmigo”.



— "Hot Latin Song" colaboración vocal: J Balvin & Willy William con Beyoncé, “Mi gente”; Luis Fonsi & Daddy Yankee con Justin Bieber, “Despacito”; Shakira con Maluma, “Chantaje”; Wisin con Ozuna, “Escápate conmigo”.

— "Hot Latin Song" artista del año, masculino: Daddy Yankee, J Balvin, Luis Fonsi, Ozuna.



— "Hot Latin Song" artista del año, femenino: Becky G, Jennifer López, Natti Natasha, Shakira.



— "Hot Latin Song" artista del año, dúo o grupo: Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, Calibre 50, CNCO, Zion & Lennox.



— "Hot Latin Song" sello discográfico del año: Sony Music Latin, Universal Music Latin Entertainment, VP Entertainment, Warner Latina.



— "Hot Latin Song" casa disquera del año: Def Jam, Raymond Braun, Schoolboy, Sony Music Latin.



— Canción del año, airplay: J Balvin & Willy William con Beyoncé, “Mi gente”; Luis Fonsi & Daddy Yankee con Justin Bieber, “Despacito”; Maluma, “Felices los 4”; Wisin con Ozuna, “Escápate conmigo”.



— Sello discográfico del año, airplay: DEL, Sony Music Latin, Universal Music Latino, Warner Latina.



— Casa disquera del año, airplay: Fonovisa, Sony Music Latin, Universal Music Latino, WK.



— Canción del año, digital: J Balvin & Willy William Featuring Beyoncé, “Mi gente”; Luis Fonsi & Daddy Yankee con Justin Bieber, “Despacito”; Maluma, “Felices los 4”; Shakira con Maluma, “Chantaje”.



— Canción del año, streaming: J Balvin & Willy William Featuring Beyoncé, “Mi gente”; Luis Fonsi & Daddy Yankee con Justin Bieber, “Despacito”; Maluma, “Felices los 4”; Shakira con Maluma, “Chantaje”.



CATEGORÍA DE ÁLBUMES

— "Top Latin Album" del año: J Balvin, “Energía”; Nicky Jam, “Fénix”; Ozuna, “Odisea”; Shakira, “El Dorado”.



— "Top Latin" álbum recopilación del año: “Dance Latin #1 Hits 2.0: Los éxitos del momento”, “Mexillennials: Los éxitos de una nueva generación”, “Summer Latin Hits 2017”, “Trap Capos: Season 1”.



— "Top Latin Albums" artista del año, masculino: J Balvin, Nicky Jam, Ozuna, Romeo Santos.



— "Top Latin Albums" artista del año, femenino: Alejandra Guzmán, Gloria Trevi, Karol G, Shakira.



— "Top Latin Albums" artista del año, dúo o grupo: Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, Calibre 50, CNCO, Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho.



— "Top Latin Albums" sello discográfico del año: Lizos, Sony Music Latin, Universal Music Latin Entertainment, Warner Latina.



— "Top Latin Album" casa disquera del año: Capitol Latin, DEL, Sony Music Latin, Universal Music Latino.

CATEGORÍAS LATIN POP

— Canción "Latin Pop" del año: Enrique Iglesias con Descemer Bueno & Zion & Lennox, “Súbeme la radio”; Luis Fonsi & Daddy Yankee con Justin Bieber, “Despacito”; Shakira con Maluma, “Chantaje”; Shakira, “Me enamoré”.



— Artista "Latin Pop" del año, solista: Enrique Iglesias, Juanes, Luis Fonsi, Shakira.



— Artista "Latin Pop" del año, dúo o grupo: CNCO, Jesse & Joy, Maná, Reik.



— "Latin Pop Airplay" sello discográfico del año: Pina, Sony Music Latin, Universal Music Latin Entertainment, Warner Latina.



— "Latin Pop Airplay" casa discográfica del año: Sony Music Latin, Universal Music Latino, Warner Latina, WK.



— Álbum "Latin Pop" del año: CNCO, “Primera cita”; Juanes, “Mis planes son amarte”; Ricardo Arjona, “Circo Soledad”; Shakira, “El Dorado”.



— "Latin Pop Albums" sello discográfico del año: Sony Music Latin, Universal Latin Music Entertainment, Warner Bros., Warner Latina.



— "Latin Pop Albums" casa discográfica del año: Fonovisa, Sony Music Latin, Universal Music Latino, Warner Latina.



CATEGORÍA TROPICAL

— Canción tropical del año: Nacho, “Báilame”; Prince Royce & Shakira, “Déjà vu”; Romeo Santos, “Héroe favorito”; Romeo Santos, “Imitadora”.



— Artista tropical del año, solista: Marc Anthony, Nacho, Prince Royce, Romeo Santos.



— Artista tropical del año, dúo o grupo: Chiquito Team Band, Gente de Zona, La Sonora Dinamita, Pirulo y La Tribu.



— "Tropical Songs Airplay" sello discográfico del año: D.A.M., Sony Music Latin, Universal Music Latin Entertainment, Warner Latina.



— "Tropical Songs Airplay" casa disquera del año: Machete, Magnus, Sony Music Latin, Universal Music Latino.



— Álbum tropical del año: Carlos Vives, “Vives”; La Sonora Dinamita, “Juntos por La Sonora”; Prince Royce, “Five”; Romeo Santos, “Golden”.



— "Tropical Albums" sello discográfico del año: Sony Music Latin, The Orchard, Universal Music Latin Entertainment, World Circuit.



— "Tropical Albums" casa disquera del año: Magnus, Sony Music Latin, The Orchard, Top Stop.



CATEGORÍA REGIONAL MEXICANO

— Canción regional mexicana del año: Calibre 50, “Corrido de Juanito”; Calibre 50, “Siempre te voy a querer”; Christian Nodal, “Adiós amor”; Christian Nodal con David Bisbal, “Probablemente”.



— Artista regional mexicano del año, solista: Alfredo Olivas, Christian Nodal, Gerardo Ortiz, Regulo Caro.



— Artista regional mexicano del año, dúo o grupo: Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, Calibre 50, Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, Ulices Chaidez y sus Plebes.



— "Regional Mexican Airplay" sello discográfico del año: DEL, Lizos, Sony Music Latin, Universal Music Latin Entertainment.



— "Regional Mexican Airplay" casa disquera del año: Andaluz, DEL, Disa, Fonovisa.



— Álbum regional mexicano del año: Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, “La mejor versión de mí”; Christian Nodal, “Me dejé llevar”; Gerardo Ortiz, “Comeré callado, Vol. 1: con norteño, tuba y guitarras”; Ulices Chaidez y sus Plebes, “Andamos en el ruedo”.



— "Regional Mexican Albums" sello discográfico del año: DEL, Lizos, Sony Music Latin, Universal Music Latin Entertainment.



— "Regional Mexican Albums" casa disquera del año: DEL, Disa, Fonovisa, Lizos.



CATEGORÍA LATIN RHYTHM

— Canción "Latin Rhythm" del año: J Balvin & Willy William con Beyoncé, “Mi gente”; Maluma, “Felices los 4”; Nicky Jam, “El amante”; Wisin con Ozuna, “Escápate conmigo”.



— Artista "Latin Rhythm" del año, solista: Daddy Yankee, J Balvin, Nicky Jam, Ozuna.



— Artista "Latin Rhythm" del año, dúo o grupo: Jowell & Randy, Plan B, Play-N-Skillz, Zion & Lennox.



— "Latin Rhythm Airplay" sello discográfico del año: Pina, Sony Music Latin, Universal Music Latin Entertainment, Warner Latina.



— "Latin Rhythm Airplay" casa disquera del año: La Industria, Sony Music Latin, Universal Music Latino, WK.



— Álbum "Latin Rhythm" del año: Nicky Jam, “Fénix”; Ozuna, “Odisea”; Yandel, “#Update”; Zion & Lennox, “Motivan2”.



— "Latin Rhythm Albums" sello discográfico del año: El Cartel, Sony Music Latin, Universal Music Latin Entertainment, Warner Latina.



— "Latin Rhythm Albums" casa disquera del año: Capitol Latin, La Industria, Sony Music Latin, Universal Music Latino.



CATEGORÍA ESCRITOR/PRODUCTOR/EDITORA

— Compositor del año: Daddy Yankee, Erika Ender, Justin Bieber, Luis Fonsi, Marty James Garton, Poo Bear.



— Editora del año: BMG Gold Songs, ASCAP; Sony/ATV Discos Music Publishing LLC, ASCAP; Sony/ATV Latin Music Publishing, LLC, BMI; Universal Musica, Inc., ASCAP.



— Corporación editora del año: BMG, Sony/ATV Music, Universal Music, Warner/Chappell Music.



— Productor del año: Chris Jeday, Mauricio Rengifo & Andrés Torres, Saga Whiteblack, Wisin.