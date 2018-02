El Oscar a Mejor película de animación es para... ¿“Coco”?

Tegucigalpa, Honduras

“Coco” fue la cinta de 2017 que llegó al corazón del público aquí y en China, y tal parece que todo está dicho en la categoría de Mejor película de animación en los Oscar.



No obstante, hay otras cintas animadas que se enfrentarán ante el exitazo de Disney-Pixar: The Breadwinner, Loving Vincent, “Olé, el viaje de Ferdinand” y “Un jefe en pañales”.



Para hacer una valoración sobre cada una de las cintas consultamos al hondureño Michael Baruch, diseñador gráfico, director y productor de cortos y series animadas.



Su respuesta ante la pregunta de una posible ganadora es contundente, su favorita es “Coco” y reconoce que quizá ese favoritismo de las masas (solo hay que ver sus ganancias en taquilla y su brillo que no se apaga en la temporada de premios) influya en la decisión de los miembros de la Academia.



Pero, en el caso de que haya una sorpresa y “Coco” no gane, Baruch le apuesta a The Breadwinner, y considera que Loving Vincent se merece una mención honorífica, porque la cantidad de trabajo que se requirió para poner en escena esta cinta es “impresionante”, “debería de servir de algo el mérito de ser la primera película de su estilo en la historia”.



Al ver las películas animadas, por muy buenas que sean, no se puede dejar de pensar en que la industria del cine de animación no deja de explotar las historias predecibles, sobre esto Baruch señaló que “no es culpa de los escritores o directores, es culpa de las productoras”, en el sentido de que producir una película animada es un gran reto financiero y las historias cliché aseguran vender mejor el producto y superar la inversión en taquilla.



“Los premios de la Academia cada cierto tiempo realizan una nominación variada para incentivar la producción fuera de la industria conocida”, se refiere aquí a las historias y técnicas visuales de forma un poco más artística. Y es en esta categoría de película salida del molde en la que ubicamos a Loving Vincent.



“Definitivamente no es común ver una producción tan diferente”, dijo nuestro entrevistado. Y solo hay que echar una mirada al proceso esta historia, creada a partir de pinturas al óleo, “única en la historia de la animación”.



Para realizarla se necesitaron 65,000 pinturas al óleo, cada fotograma fue pintado a mano siguiendo la técnica del gran pintor Vincent van Gogh, trabajo que recayó en más de 150 artistas plásticos.



La clave del éxito de “Coco

A consideración de Michael Baruch, el tema de “Coco” es particularmente atrayente para la cultura latinoamericana, especialmente mexicana, “digamos que las tradiciones están de moda y qué mejor ejemplo cultural que el Día de Muertos”.



“Coco” no solo estuvo en el primer lugar de la taquilla en México y Estados Unidos, sino también en China, donde no fue censurada por el tema de los fantasmas, algo que no se permite en las salas de cine del país asiático. La recaudación en taquilla fue un hecho sin precedentes que coloca a “Coco” como la cinta de 2017, sin que parezca que nada le haga sombra.

La cultura latinoamericana en el cine Michael Baruch visitó Reel FX en Dallas, Texas, la productora que realizó la película “El libro de la vida”, que aborda la temática del Día de Muertos. El productor ejecutivo asociado, Marvin Robinson, le compartió que otras productoras harán películas con apego a las tradiciones latinoamericanas.

Baruch destacó que esta película tiene tres trasfondos bien marcados que el espectador acepta con mucha facilidad, “primero, la rebeldía ante una decisión en contra de la imposición, acompañado de la búsqueda de nuestra propia identidad. Segundo, el factor cultural, el entorno que genera empatía. Y tercero, el efecto emotivo, el reencuentro afectivo, el verdadero tópico que vincula toda nuestra necesidad de ser recordados por lo bueno y ser amados por ello”, detalló, y agregó que “por estas razones es tan intensa y a la vez comercial, es fácil sentirse identificado en cualquiera de los escenarios. Una película que nos recuerda a un integrante de la familia que un día podríamos ser nosotros”.



Es por ello que “Coco” hizo lagrimear a los espectadores y dejarlos con ganas de verla una segunda y hasta tercera vez.