Meghan Trainor impacta en Instagram tras bajar de peso y lucir más sensual

La cantante Meghan Trainor saltó a la fama en 2014 con la canción All About that Bass.

Los Ángeles, Estados Unidos

Después de que su canción "All About That Bass" se convirtiera en un hit, la cantante Meghan Trainor tuvo que lidiar con las críticas por su peso. Ahora que es 2018 su aspecto causa sorpresa, ¡está más bella que nunca!



La artista de 24 años dejó atrás su apariencia rellenita y ahora impacta con un cuerpo más esbelto y curvilíneo.



Meghan Trainor saltó a la fama en 2014 y su éxito estuvo rodeado de polémica.

Al estrenar su video "All About that Bass" la cantante solicitó que retiraran el video de YouTube por los evidentes retoques de Photoshop a su cuerpo. Incluso publicó una imagen para comparar que habían reducido notablemente el tamaño de su cintura.



Esos problemas ya quedaron en el pasado, ahora la cantante luce completamente saludable, un rostro más refinado y un aspecto más juvenil. Sus fans la adoran.

