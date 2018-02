Lista completa de ganadores en los Premios Goya de España

Madrid, España

Estos fueron los premiados en la 32ª edición de los Goya, los Óscar del cine español, este sábado en una gala celebrada en Madrid.



- Mejor película: "La librería"



- Mejor dirección: Isabel Coixet, por "La librería"



- Mejor actor protagonista: Javier Gutiérrez, por "El autor"



- Mejor actriz protagonista: Nathalie Poza, por "No sé decir adiós"



- Mejor actor de reparto: David Verdaguer, por "Verano 1993"



- Mejor actriz de reparto: Adelfa Calvo, por "El autor"



- Mejor actor revelación: Eneko Sagardoy, por "Handia"



- Mejor actriz revelación: Bruna Cusí, por "Verano 1993"



- Mejor dirección novel: Carla Simón, por "Verano 1993"



- Mejor guión original: Aitor Arregui y Andoni de Caños, Jon Garaño y José Mari Goenaga por "Handia"



- Mejor guión adaptado: Isabel Coixet, por "La librería"



- Mejor Canción Original: La Llamada de Leiva, en "La llamada"



- Mejor Música Original: Pascal Gaigne, por "Handia"



- Mejor Diseño de Vestuario: Saioa Lara, por "Handia"



- Mejor Montaje: Laurent Dufreche y Raúl López, por "Handia"



- Mejor Cortometraje de Animación: "Woody and Woody", de Jaume Carrió



- Mejor Cortometraje Documental: "Los desheredados", de Laura Ferrés



- Mejor Cortometraje de Ficción: "Madre", de Rodrigo Sorogoyen



- Mejor Sonido: Aitor Berenguer, Gabriel Gutiérrez, Nicolas de Poulpiquet, por "Verónica"



- Mejor Dirección de Producción: Ander Sistiaga, por "Handia"



- Mejor Dirección de Fotografía: Javier Agirre Erauso, por "Handia"



- Mejor Dirección Artística: Mikel Serrano, por "Handia"



- Mejor Maquillaje y Peluquería: Ainhoa Eskisabel, Olga Cruz y Gorka Aguirre, por "Handia"



- Mejores Efectos Especiales: Jon Serrano y David Heras, por "Handia"



- Mejor Película Iberoamericana: "Una mujer fantástica", de Sebastián Lelio (Chile)



- Mejor Película Europea: "The Square", de Ruben Östlund



- Mejor Película de Animación: "Tadeo Jones 2. El secreto del rey Midas", de Enrique Gato y David Alonso



- Mejor Película Documental: "Muchos hijos, un mono y un castillo", de Gustavo Salmerón