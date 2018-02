Mujeres exitosas que ponen a Honduras en alto

Alejandra Canales/alejandra.canales@elheraldo.hn

Tegucigalpa, Honduras

"No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios”. Todos más de alguna vez hemos coreado este fragmento de la famosa melodía de Ricardo Arjona, que indiscutiblemente alude a la divina creación de la mujer.

Nuestra edición de hoy destaca un grupo de damas que desde su trinchera han enarbolado con orgullo la Bandera de Honduras en el extranjero, nos referimos a Nora Buchanan, un rostro femenino referente en el ámbito de la plástica; Ileana Aguilera con una brillante trayectoria en el campo de la medicina y Aracely Alvarado, ampliamente conocida como una apasionada por temas de emprendimiento e industria de reuniones.

Cada 25 de enero, el país recuerda la importancia del papel que juega la mujer en las diferentes áreas, sus luchas, victorias y aciertos, por eso nuestra portada conmemorativa al Día de la Mujer Hondureña les reconoce a estas damas como un homenaje a su trayectoria y recientes logros en sus campos de trabajo.

Nora, Ileana y Aracely no solo triunfan en una sociedad machista, sino que además perseveran en un mundo de hombres donde a veces parece casi imposible escalar, pero que con mucha actitud, firmeza y visión el éxito se ha convertido en su mejor compañero.

Así como ellas, Honduras ha estado ante los ojos del mundo con otras embajadoras del talento catracho como la diseñadora Gian Padilla y la famosa chocolatier Maribel Lieberman, quienes han logrado establecerse fuera de las fronteras patrias con proyectos que van más allá de emprender un negocio propio.

Conozca parte de los logros de estas féminas indetenibles que no se rinden ante los obstáculos, prejuicios y temores que gobiernan a la sociedad actual y que con honor han representado al país.

Ileana Aguilera,es considerada la gurú del control de peso.

Ileana Aguilera: El rostro femenino que enlatece la medicina en Honduras

“Soy lo que él dice que soy, tengo lo que él dice que tengo y puedo lo que él dice que puedo... porque su gracia basta en mi vida”, con este lema la doctora Ileana Aguilera recibe a todos sus pacientes en el agradable entorno que se respira en su consultorio.

Con una sonrisa a flor de piel, su alta dosis de carisma y un caluroso saludo, la reconocida dama de las ciencias de la salud nos recibió en su clínica, donde se observa una pared totalmente tapizada de diplomas y reconocimientos de su trayectoria.

Con una medalla que pesa en su pecho, Aguilera nos compartió su más reciente logro: “en agosto de 2017 fui nominada, escogida y declarada ganadora oficial para recibir la más alta distinción: Prize to the Leader in research and health sciences for the benefit of mankind 2017-2018, otorgada por la Sociedad Internacional Médico Científico y Desarrollo Empresarial en Salud; definitivamente, estoy agradecida con Dios”, confesó la especialista.



El premio que la reconoce como la mejor y más destacada profesional en ciencias de la salud 2017-2018 en sus especialidades médicas de nutrición ortomolecular, medicina antiaging, medicina estética, genómica y nutrigenética, lo recibió en el marco de un importante congreso médico científico y de desarrollo empresarial en la ciudad de Bogotá.

Además de ser la doctora más joven premiada con este galardón, a la fecha ha evaluado, tratado y revertido el peso y la enfermedad de más de 80,000 pacientes en su clínica Venciendo tu Peso y más de 30,000 pacientes en medicina antiaging y medicina estética, con sede en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Es presentadora del programa médico “Avances en salud” de Canal 10 y pionera de la genómica nutricional en Honduras.

Nora Buchanan, un referente femenino en la plástica

Nora Buchanan: Una dama que solo se rinde ante los colores

Entrar al estudio de Nora Buchanan es activar todos los sentidos, desde consentir la vista con el encanto abstracto de sus obras, sentir el olor a poder en sus pinturas y hasta la experiencia táctil de acariciar a su mascota Mario Gustavo, así de refrescante describimos la agradable entrevista con Nora mientras conectamos los oídos con Vivaldi, Calle 13, Natalia Lafourcade, Miguel Bosé o Mecano.

Graduada de Bellas Artes, inició su carrera en Publicidad, pero al poco tiempo supo que su lugar estaba junto al lienzo y el pincel, “cuando ejercía la publicidad me di cuenta que estaba ayudando a otros a construir sus sueños y estaba dejando a un lado los míos y eso me hacía sentir frustrada porque solo cumplía una necesidad, pero no un sueño”, revela la artista.

Con plena convicción y haciendo a un lado los prejuicios que muchas veces detienen a un artista, de la noche a la mañana Buchanan decidió abandonar su carrera como publicista y regalarnos esa alta dosis de color en sus obras que hasta la fecha ya han engalanado importantes galerías de Honduras, Argentina, Taiwán, Nicaragua y con la promesa de visitar otros países.

Hoy no solo es una embajadora de la pintura y Marca País, también es un potencial incentivo para muchas mujeres que desean triunfar en las artes y que aún no han dado un paso adelante por detenerse ante la crítica destructiva. Con su singular estilo, las 40 piezas de su reciente colección “Guanaja, el alma en 55 km” fueron el pasaporte cultural que le permitió mostrar la riqueza turística de Honduras en otros países.

{Aracely Alvarado es una experta en la industria de reuniones.



Aracely Alvarado: Pasió, confianza y determinación en una sola mujer

“Nunca desaproveches una oportunidad de exponer tu empresa, pues así como te arreglas para el amor de tu vida, exhibe tu marca pensando en encontrar al cliente de tu vida”, este es uno de los principios que rigen la vida de la gerente general de Expoferias e Indigo Posters, Aracely Alvarado Aldana, quien en julio de 2017 fue galardonada como una de las 15 líderes más influyentes de la industria MICE a nivel latinoamericano en México. Graduada de licenciada en Mercadotecnia y Negocios Internacionales con Master en Administración de Negocios, Aracely es una mujer casada con Alejandro Carbajal hace 14 años, con quien ha procreado dos hijas.

Su trabajo es visto con buenos ojos en muchos sectores ya que Aracely ha destacado no solo en la industria de reuniones, sino que también se ha involucrado junto a sus colegas de trabajo en distintas causas de proyección a la comunidad como maratones de reciclaje y reforestaciones, ha sido mentora en organizaciones como Voces Vitales y el núcleo de jóvenes empresarios de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa y panelista invitada en foros de emprendedores e industria de reuniones.

Hoy en día forma parte de la Junta Directiva del Buró de Convenciones de San Pedro Sula. Pasión, determinación, confianza en sí misma, persuasión, creatividad y voluntad son las características que definen a Aracely Alvarado y su manera de hacer negocios y digna de tan importante reconocimiento latinoamericano.

“Si de algo estoy segura es que teniendo objetivos claros y rodeándose de la gente indicada se pueden lograr maravillas”, expresa Aracely.