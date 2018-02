Una dama a quien el sufrimiento hizo florecer y brillar de nuevo

tegucigalpa

Dicen que a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, pero hay quienes aseguran que toda planta debe podarse para florecer en todo su esplendor...y así, el destino nos llevó donde Alia Sofía Kafati, psicóloga especialista en educación, madre de tres varones, Felipe, Cristian y Juan Ignacio, y quien nos abrió las puertas de su corazón para compartir su testimonio como víctima de violencia doméstica, luego de una lucha ardua, pero arraigada en su corazón.

La nieta más conocida del “clan Kafati” decidió romper el silencio para enviar un mensaje de esperanza a toda mujer que atraviese una situación similar a la suya.

Hablando de violencia doméstica, cuéntenos ¿cómo se abre este ciclo en su vida?

Todo comenzó desde que era una recién casada, el problema es que me casé muy joven, apenas tenía 22 años y uno no se da cuenta que está viviendo esta situación, pues la mayoría cree que violencia solo son golpes, pero esto es mucho más y fue hasta después de ocho años de matrimonio que lo entendí.

¿Cómo una mujer casada puede identificar este problema?

En mi caso no empezó con golpes físicos, todo fue maltrato verbal, gritos y actitudes que yo justificaba como algo temperamental, pero luego me di cuenta que se trataba de violencia psicológica, estuve en una depresión con cama, fue muy difícil, sobre todo con mis hijos y en ese momento supe que algo estaba mal.

Su matrimonio fue uno de los más esperados por la sociedad capitalina, ¿qué tan duro fue renunciar al qué dirán y romper el silencio con este tema?

Bueno, le diré que por muchísimos años callé, mi familia no sabía lo que estaba sufriendo, ellos siempre me veían sola en todos lados y me preguntaban, pero yo siempre justificaba que era por compromisos de trabajo, cuando abrí mi franquicia Gymboree, mi madre me reclamaba que yo no atendía el proyecto y yo tuve que decirle que padecía de insomnio y que había tenido algún problema en casa.

¿Cuándo decide frenar los abusos?

Cuando una vez sus maltratos llegaron al límite y tuve que llamar al 911 para pedir ayuda y hacer el proceso que se debe hacer para denunciar esta situación. Hay varios tipos de violencia; patrimonial, sexual, física, verbal y psicológica.

¿Qué papel jugó su familia en todo esto, cómo hizo para que no afectará tanto a sus hijos?

Todo fue legal, ellos aún están pequeños, pero poco a poco trato de enseñarles que deben saber tratar a una mujer, les digo que si a su madre la tratan como una reina, a su novia o esposa la deben tratar como una princesa; es un proceso, pero gracias a Dios ellos son mi motor de arranque en todo esto.

¿Cómo puede arrancar una mujer, qué necesita para hacerlo?

Dicen que somos el sexo débil, pero creo que somos el sexo fuerte y yo las invito a que busquen el empoderamiento. Mujer, hoy estoy aquí para decirte que salgas de ese miedo, yo inicié cuando recibí mis terapias y conocí a muchas mujeres que sufrieron así como yo. Ahora abrí mi página en Facebook: Alia Kafati ¡Hay salida!, es para ayudar con consejería, charlas y mi testimonio a otras mujeres.

¿Cuál sería su mensaje en este Día de la Mujer para ayudar a otras víctimas?

¡Que hay salida! Si yo puedo tú puedes, si ustedes me hubiesen conocido antes no estuviera aquí hablando de esto y no me lo creerían. La gente me ve y no cree, pero por lo mismo estoy aquí, es importante trabajar en la autoestima y no callar, si no nos amamos a nosotras mismas nadie lo hará.

¿Considera que este es un ciclo cerrado, en proceso de sanidad interior o aún hay heridas?

Soy una mujer de carne y hueso, estoy en proceso de sanar esta herida, pero con la ayuda de Dios superaré este episodio doloroso