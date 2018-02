Ridley Scott recibirá máximo honor de la Academia Británica

Londres, Inglaterra

Ridley Scott, el director de "Blade Runner", recibirá el máximo honor de la Academia de Cine Británica.



La academia anunció el miércoles que el realizador de 80 años será reconocido con el BAFTA Fellowship en su próxima ceremonia de premios.



Las películas de Scott incluyen "Alien", ''Thelma & Louise" y "Gladiator".



Su más reciente estreno es el drama sobre un secuestro "All the Money in the World", que atravesó una refilmación de último minuto para reemplazar a Kevin Spacey tras surgir denuncias de conducta sexual inapropiada contra el actor.



Scott dijo que era "muy gratificante" ser honrado por su cuerpo de trabajo.



El BAFTA Fellowship es otorgado anualmente a una persona por sus "contribuciones sobresalientes y excepcionales al cine, los juegos o la televisión". Ganadores previos incluyen a Charlie Chaplin, Alfred Hitchcock, Elizabeth Taylor y Judi Dench.



La ceremonia de premios de la academia británica será el 18 de febrero en el Royal Albert Hall en Londres.

