Will Smith canta "Bésame mucho" en español y causa revuelo en Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos

Desde que Will Smith se estrenó en Instagram, sus fans no han pasado ningún momento aburrido observando su perfil. Cada foto o video que publica generan alboroto entre sus seis millones de seguidores.



Recientemente el actor publicó un video divertido mientras canta el clásico tema de José José, "Bésame mucho".



El príncipe del rap aparece sentado en un estudio de grabación. Ahí se inspira e interpreta el tema mientras hace muchas expresiones graciosas que encantan a sus fans.



“Sábado noche. Aburrido en el estudio. Cesaria me hace compañía hasta que Jada llega a casa”, fue la descripción que usó Will Smith en el video viral.



De inmediato la publicación se llenó de halagos. “Gracias por este regalo”, “muy bien tu español”, “te sigo porque me encantas”, “te amo” se lee en algunos comentarios.



