Snoop Dogg, J.Lo, Pink y Cardi B en la semana de Super Bowl   

Snoop Dogg celebrará la semana del Super Bowl con dos de sus cosas favoritas, oración y mujeres, cuando encabece el concierto anual de góspel de BET y la fiesta de Playboy previo al gran partido.



La ajetreada semana también incluirá actuaciones de Jennifer López, Pink, Cardi B y the Chainsmokers. El Super Bowl 52 será este domingo en el estadio U.S. Bank en Minnesota, donde los Eagles de Filadelfia se medirán con los Patriots de New England.



La estrella más grande de la noche, sin embargo, será Justin Timberlake. Antes de que encabece el espectáculo del medio tiempo, el cantante ofrecerá una fiesta el jueves en Paisley Park, donde los asistentes podrán escuchar la música de su nuevo álbum, "Man of the Woods", que sale a la venta el viernes.



Pink también tiene dos compromisos: cantará el himno nacional estadounidense antes del gran juego, y dará un concierto el viernes por la noche en Nomadic Live!, en The Armory.



Los eventos del viernes incluyen una fiesta de la revista Rolling Stone con Migos, 21 Savage y T-Pain; Ellie Goulding y Kygo en Mystic Lake; y a la actriz de "Insecure" nominada al Globo de Oro Issa Rae en la tercera conferencia para mujeres jóvenes de la NFL "In the Huddle".

Yvonne Orji, coestelar de Rae en "Insecure", fungirá como coanfitriona del concierto góspel de BET junto al pastor John Gray el jueves, donde actuarán Faith Evans, Sheila E., Donnie McClurkin, Erica Campbell y Tye Tribbett. El jueves también será el EA Sports Bowl con Imagine Dragons, Machine Gun Kelly y Mura Masa en The Armory, mientras que The Chainsmokers tocará en Mystic Lake.



López encabezará el concierto Super Saturday Night de DirecTV, un espectáculo en el cual Taylor Swift actuó el año pasado. Maxim ofrecerá una fiesta el sábado con Cardi B y Post Malone, mientras que la Dave Matthews Band y Florida Georgia Line darán un concierto esa noche. El mismo día que Snoop Dogg será el DJ de la fiesta de Super Bowl de Playboy (también presentará el viernes su nuevo programa de Netflix, "Coach Snoop").



Kelly Clarkson y Sheila E. darán conciertos antes del Super Bowl el domingo, mientras que Diddy, DJ Khaled, French Montana, Cardi B, G-Eazy y Busta Rhymes se presentarán en la primera fiesta anual Players Ball Extravaganza después del partido.