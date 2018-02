Critican look de Thalía y la comparan con La Tigresa de Oriente

Miami, Estados Unidos

Cuando de criticar se trata, los usuarios en redes no perdonan ni a la mismísima Thalía. En esta ocasión el maquillaje y atuendo de la mexicana ha generado gran polémica.

"Con ese maquillaje te pareces a La Tigresa de Oriente", fue una de las fulminantes críticas que los seguidores de la actriz realizaron en la red.

Y es que en la imagen Thalía aparece usando un maquillaje morado, el pelo rizado y un atuendo de tela pana, muy parecido a los que utiliza la artista peruana.

Juana Judith Bustos Ahuite, mejor conocida como La Tigresa del Oriente, es una cantante, compositora, actriz, maquilladora y peluquera peruana, que debido a sus videos en YouTube se convirtió en un personaje de internet y en esta ocasión Thalia fue comparada con ella.

La Tigresa de Oriente.



Cabe recordar que la esposa de Tommy Mottola usó ese look para asistir a la fiesta pre GRAMMYs 2018 en Clive Davis.



La guapa empresaria llegó muy bien acompañada de su esposo y no pararon de posar para los cientos de paparazzi que captaron el momento, sin embargo su look no parece haber sido la mejor elección.