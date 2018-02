Lady Gaga deslumbra con largo y transparente vestido negro en los Grammy 2018

Nueva York, Estados Unidos

Lady Gaga fue una de las primeras artistas en llegar a los Grammy 2018 y por supuesto su atuendo no pasó desapercibido.



La guapa cantante deslumbró durante su paso por la alfombra roja con un atuendo negro compuesto por una enorme falda con cola y un enterizo de encaje.



Este año la artista estadounidense optó por las transparencias, pero le dio un toque bastante formal con el largo del atuendo.



Para complementar su look eligió una llamativa trenza recogida hacia atrás y una melena con tonalidad completamente rubia.



Todo parece indicar que Lady Gaga cada vez se vuelve menos excéntrica. Ya no queda nada de vestidos exuberantes y escotes provocativos.

Vea: Lady Gaga calienta las redes con diminuto bikini y sexys tatuajes