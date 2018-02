Conoce a los ganadores de la ceremonia premiere de los Grammy 2018

Los Ángeles, Estados Unidos

Faltan pocas horas para que arranque la 60 edición de los Grammy 2018, sin embargo ya arrancó la ceremonia "premiere", que no es televisada y aquí tenemos el listado de los ganadores.



A continuación el listado de los artistas que resultaron galardonados en los Grammy.

Mejor álbum contemporáneo instrumental:

"Prototype" de Chuck Loeb.



Mejor álbum tropical latino:

"Salsa Big Band" de Rubén Blades.



Mejor grabación dance:

"3-D The Catalogue" de Kraftwerk.



Mejor canción para material audiovisual:

"How Far I'll Go" de Lyn Manuel Miranda.



Mejor álbum de pop latino:

"El dorado" de Shakira.



Mejor álbum de rock o música alternativa latina:

"Residente" de Residente.

Mejor video musical:

"HUMBLE" de Kendrick Lamar.



Mejor película musical:

"The Defiant Ones".



Mejor arreglo instrumental o a cappella:

"Escapades For Alto Saxophone And Orchestra From Catch Me If You Can" de John Williams.



Mejor empaquetado de álbum:

"The Voyager Golden Record: 40th Anniversary Edition".



Mejor ingeniería de álbum no clásico:

"24K Magic" de Bruno Mars.



Mejor álbum vocal de jazz:

"Dreams And Dagger" de Cécile McLorin Salvant.



Mejor improvisación de jazz en solo:

"Miles Beyond" John McLaughlin.



Mejor disco gospel:

"Let The Fall In Love" de CeCe Winans.



Mejor performance roots americana:

Killer Diller Blues de Alabama Shakes.

