Así es Natalia Barulich, la sexy modelo que conquistó el corazón de Maluma

Bogotá, Colombia

Maluma rompió el silencio y habló por primera vez de la relación que sostiene con la sexy modelo cubana Natalia Barulich.

El colombiano brindó una entrevista al programa "Al Rojo Vivo" tras ser captado en Italia junto a la modelo y bailarina que aparece con él en el videoclip "Felices los 4".



“Yo creo que la pasamos muy bien juntos, nos divertimos, nos queremos y nos apoyamos, yo creo que eso es algo muy fundamental y principal. En este momento estamos saliendo, nos gusta lo que estamos viviendo, me gusta su compañía y me apoya y me quiere, entonces eso… cómo nunca me habían visto, ¿no?”, expresó Maluma con una gran sonrisa.



La pareja fue fotografiada en Italia durante una velada romántica después del desfile de Dolce & Gabbana.



Vea: Así es la doble colombiana de Maluma