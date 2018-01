Actor Gerard Butler revela quién besa mejor, ¿Angelina Jolie o Jennifer Aniston?

Los Ángeles, Estados Unidos

¿Quién besa mejor, Angelina Jolie o Jennifer Aniston? Esa es la pregunta que muchos quizá hubiesen querido hacer al ex de ambas, Brad Pitt.

Sin embargo, la respuesta a la interrogante ya se conoce y fue el actor escocés Gerard Butler quien terminó con el dilema o la duda.

Gerard Butler pudo dar su versión luego de trabajar con las dos bellas mujeres en diferentes filmes, y fue durante el programa "Watch What Happens Live With Andy Cohen" que brindó su polémica opinión.

En un segmento de preguntas, la "bomba" le fue lanzada, mientras él no supo cómo salir de la encrucijada por lo que terminó aceptando que Jennifer Aniston besa mejor que Jolie.

Butler hizo sus declaraciones con toda propiedad, pues fue coprotagonista de Angelina Jolie en cinta Lara Croft Tomb Rider: La cuna de la vida (2003); y de Jennifer en Exposados (2010), por lo que resulta integrante saber su opinión.

Pese a que actualmente ninguna es pareja de Brad Pitt, las mujeres siguen manteniendo su rivalidad.

El encuentro más cercano entre ambas, recientemente, fue en la gala de los Globos de Oro, donde mientras Aniston recibía un premio, Angelina aprovechó para retocar su maquillaje y mostrarse indiferente.

