Postura ética de dos mujeres engañadas

Tegucigalpa, Honduras

Dos mujeres se conocen en una comisaría mientras esperan respuestas sobre la detención de su pareja. Una es la esposa de un maestro, la otra es la amante de un maestro, el posible problema inicia cuando ambas se dan cuenta de que el maestro es el mismo.



Las dos mujeres son polos opuestos, Natasha es una traductora con un hijo de otro matrimonio y dos que tuvo con su actual esposo, a quien llama de cariño Maco.



Marlén es una peluquera que tuvo un hijo con un hombre con el que nunca se casó y que ahora tiene otro hijo con su actual pareja, a quien llama de cariño Tony.



El Maco/Tony en cuestión se llama Marco Antonio y ha engañado por años a las dos mujeres que se encontraron en el camino por un hombre que no se merece ni a una ni a la otra.

Marlén es una peluquera que nunca se ha casado, pero tiene dos hijos de hombres diferentes. Foto: Jimmy Argueta / El Heraldo.





La conducta de ambas se espera que sea la de dos mujeres ofendidas que se culpan entre ellas y se pelean el amor de un hombre que, mientras ve el show, se siente más macho porque no tiene a una, sino a dos mujeres.



Pero es ahí donde Emilio Carballido, el autor de la obra, dota a estas mujeres de un raciocinio que les permite ponerse de acuerdo, entenderse y llegar a una conclusión.Rompe los patrones y acaba con los roles otorgados a las mujeres engañadas.



Carballido es un dramaturgo que saca a sus personajes de una rutina estancada en la costumbre y los enfrenta a cambios rotundos, ya el Proyecto Escénico Kemé había presentado en la Casa del Teatro Memorias una obra (“Te juro Juana que tengo ganas”) donde una maestra cuestiona su época y se enfrenta al machismo que sume a la mujer en un rol pasivo y sumiso.

Natasha es una traductora de libros con un hijo de su primer matrimonio y dos del actual. Foto: Jimmy Argueta / El Heraldo.





Las dos caras de la moneda

Natasha es la mujer preparada que responsabiliza a cada quien de sus actos y no hace víctima a personas conscientes de lo que están haciendo, es una mujer dura que considera que todo debería tener control de calidad.



Mientras que Marlén es de carácter afable y cursi, como considera Natasha, que ignora muchos asuntos, no obstante, esa ignorancia no la despoja de su corazón noble y hasta desinteresado.



Podría decirse que ambas son como el agua y el aceite, pero en esta historia encontrarán un punto de unión que dejará a Marco Antonio sin control, poder o autoridad sobre sus vidas.



Detalles sobre la obra

-“Rosa de dos aromas” es del dramaturgo mexicano Emilio Carballido (1925-2008). Algunas de sus obras fueron adaptadas al cine, también escribió guiones cinematográficos.



-Vea la puesta en escena hoy sábado 20 de enero a las 4:00 y 7:00 PM en la Casa del Teatro Memorias, barrio La Plazuela, entre Café Paradiso y restaurante Royal Palace. El valor de la entrada es de L 120.00.



-Teatro Memorias retomará la puesta en escena de esta comedia en febrero, los días 1, 2, 3, 8, 9 y 10. Los jueves y viernes a las 7:00 PM y los sábados a las 4:00 y 7:00 PM.



-Tito Ochoa, el director de la puesta en escena, dijo que desde el Teatro Memorias quiere darle a la dramaturgia latinoamericana el sitio que se merece. Esta es la primera vez que dirige una obra de Carballido.