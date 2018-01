La Escuela Nacional de Arte Dramático inicia su agenda 2018 sin presupuesto

Tegucigalpa, Honduras

La Escuela Nacional de Arte Dramático (ENAD) una vez más inicia el año sin presupuesto, pero aun así la agenda de 2018 ya está trazada.



La institución dedicada a la formación de actores y actrices de teatro inició su período con un taller de introducción al teatro que tendrá tres etapas en enero.



Las clases del Curso profesional de teatro, el Diplomado sabatino y los Laboratorios creativos infantiles inician en febrero, y con ellos la preparación para un año que se visualiza cargado de actividades.

Escena del entremés "El señor juez de los divorcios", de Miguel de Cervantes, adaptado por la ENAD. Foto: El Heraldo.







Marzo es el mes de los días mundiales del teatro: el Día Mundial del Teatro del Oprimido (16), Día Mundial del Teatro para la Infancia y la Juventud (20), Día Mundial de la Marioneta (21) y el Día Mundial del Teatro (27), que en conjunto la escuela los celebra con el gran Desfile Bufo.

Proyección con la comunidad

Este año la escuela también realizará presentaciones para los vecinos de la colonia San Ángel, donde están sus instalaciones.

En agosto se llevará a cabo la quinta edición del Festival de Teatro para la Infancia y la Juventud, y en el segundo semestre está planificada la realización del Encuentro Regional de Escuelas de Arte Dramático, que en 2017 fue en Guatemala; también está en agenda el Encuentro de Voz y Dicción, “queremos traer a un especialista mexicano para que capacite a los actores, porque sentimos que la voz y dicción es uno de los aspectos que tiene más deficiencias en el tema de la formación actoral”, señaló José Luis Recinos, director de la ENAD.



Los estudiantes de los diferentes niveles también pondrán en escena, entre otras obras, “La leyenda del arcoíris”, “La niña que riega la albahaca y el príncipe preguntón”, de Federico García Lorca; “Los irreverentes”, de Claudio Gotbeter, y “Mujeres en el encierro”, de María Morett.



Admisión En 2018 la escuela atenderá a aproximadamente 150 estudiantes en sus diferentes niveles educativos.

El Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET) renovó su convenio con la ENAD para una segunda temporada de “Don Juan Tenorio” en el Cementerio General, con tres funciones diurnas y cuatro nocturnas en abril, y probablemente otra en noviembre.



Aunque a la escuela no le dan presupuesto ni para comprar papel, el personal, al igual que el de otros entes que dependen de la Dirección de Arte y Cultura, le apuesta a la autogestión para no dejar morir proyectos que sí contribuyen al desarrollo de la comunidad y a la formación de los niños y jóvenes.



El director estima que para funcionar correctamente la ENAD necesita un presupuesto mínimo de 1.5 millones de lempiras, que no recibirá mientras el Estado siga haciéndose el ciego, sordo y mudo con la cultura y el arte del país.



El gran proyecto

La oficialización de la oferta educativa de la ENAD es lo que la institución ha estado buscando desde hace tres años. Y, sin dejar de ofrecer la programación que han manejado por años, quieren abrir el Bachillerato Técnico Profesional con Orientación en Arte Dramático, que le valdría a los estudiantes para entrar a la universidad.



De ser aprobado en 2018 por la Secretaría de Educación, la escuela iniciaría su programa en 2019 a partir del séptimo grado con formación complementaria en teatro, “eso implicaría que nuestros estudiantes hicieran el programa completo de seis años”, dijo Recinos.