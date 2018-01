Reflexiones sobre la infidelidad en "Rosa de dos aromas"

Tegucigalpa, Honduras

Inma López y Mariela Zavala vuelven a trabajar juntas sobre las tablas, esta vez en la obra del mexicano Emilio Carballido, “Rosa de dos aromas”.



La puesta en escena, que se estrena hoy a las 7:00 de la noche en la Casa del Teatro Memorias, generará reflexión y debate, dos cuestiones de las que no han estado exentos los ensayos del elenco y su director, Tito Ochoa.



En esta obra, Emilio Carballido le da la vuelta a la tortilla y presenta una historia donde dos mujeres estarán cara a cara por un hombre.

Fechas y horarios Las funciones son el 18 y 19 a las 7:00 PM y el 20 a las 4:00 y 7:00 PM.

El 1, 2, 3, 8, 9 y 10 de febrero a las 7:00 PM; los sábados hay doble horario, a las 4:00 y 7:00 PM. El valor de la entrada general es de 120.00 lempiras.

La infidelidad siempre ha sido un tema espinoso donde hay un ganador y un perdedor, y donde la dignidad se ve comprometida, pero en esta oportunidad Teatro Memorias muestra una historia donde dos mujeres unirán fuerzas para no quedarse en el papel de víctimas, que harán acopio de la reflexión y la razón.



Inma López vuelve a reencontrarse con la dramaturgia de Carballido luego de haber protagonizado con el Proyecto Escénico Kemé la obra “Te juro Juana que tengo ganas”, dirigida por José Luis Recinos.



“Esta obra de ahora es diferente, pese a que es del mismo autor, porque es más contemporánea y es de dos mujeres que se ven involucradas en un triángulo amoroso y van a pasar una aventura juntas”, señaló la actriz.



La solidaridad, la fraternidad y la empatía entre estas dos mujeres llevarán al público a reflexionar sobre cómo la sociedad juzga situaciones como esta y los roles que se le asignan a cada quien, como si de un mandamiento escrito en piedra se tratara.

Inma López y Mariela Zavala fueron parte del elenco de la obra "La loca de Chaillot". Foto: El Heraldo.







Marlen, una peluquera, y Natasha, una traductora, son las protagonistas de esta historia “tan cotidiana y realista”, como la define Mariela Zavala.



Tito Ochoa señala que usualmente -en las vidas reales- las mujeres ante una infidelidad se responsabilizan entre ellas, pero liberan de responsabilidad al hombre, “algo que no pasa en la obra”. “Normalmente en la vida real las mujeres no encuentran un proceso de reflexión que les permita analizar lo que pasa. Que el autor logre que estas mujeres se pongan de acuerdo, habla muy bien de él”, dijo Ochoa.



Compañeras en las tablas

Las actrices de Teatro Memorias, Inma López y Mariela Zavala ya son compañeras frecuentes en las tablas, esta vez en una puesta en escena en la que solo actúan ellas.



“A mí me encanta trabajar con Mariela, es muy tranquila y madura en todos los sentidos... hemos cogido buen ritmo y vamos bien”, dijo López.



Mientras que Zavala señaló que son un balance, “ella es tan hiperactiva y enérgica, y uno va aprendiendo todas estas cosas y toda la experiencia que tiene”.



Las actrices han trabajado juntas en varios obras, entre ellas "La visita de la vieja dama", "La loca de Chaillot", "Monólogos de la vagina" y ahora "Rosa de dos aromas".