Los posibles nominados a los Oscar 2018

Tegucigalpa, Honduras

El 23 será el anuncio oficial de la lista de nominados a los Oscar 2018, mientras eso sucede, queremos ver si le atinamos a los nominados y hasta a los ganadores en cuatro categorías importantes.

Algunos dicen que los Globo de Oro no marcan la tendencia de los Oscar, y es probable, puesto que los primeros los entrega la prensa extranjera y los segundos los profesionales del cine, no obstante, sí generan suspenso y expectativa, puesto que la balanza puede inclinarse a favor de los mismos.

Los nominados La lectura de nominados será transmitida por el canal oficial de los Oscar en YouTube.

Es por ello que en la antesala de esta 90 edición de los galardones consultamos a Michael Baruch y Abraham Espinoza, para que nos compartieran cuáles creen que serán los nominados a Mejor película, Mejor dirección, Mejor actor y Mejor actriz.

Respecto a las cintas que integran esta temporada de premios, Baruch señala que “el 2017 fue de mucha expectativa, sin sorpresas no-comerciales; algunos temas muy buenos y otros reciclados. Por esa razón siento que las historias fantásticas pueden tener mucho protagonismo; ‘La forma del agua’, por ejemplo. Pero también nos presentó muchas narrativas ‘rebeldes’ representativas, con empatía, como The Florida Project, Call Me by Your Name y ‘Tres anuncios por un crimen’”.



Casi todo apunta a que será Guillermo del Toro el director latinoamericano que brillará en esta temporada.

Ya lo hizo en los Globo de Oro y en los Critics’ Choice Awards, donde ganó, entre otros premios, el de Mejor dirección.



Las miradas están sobre él en un momento en que la industria nuevamente está caliente con el tema de igualdad, tanto en los salarios como en los premios.

Alejados de cualquier discusión sobre géneros, el director mexicano se lo merece, y este sería su primer Oscar. Los Globo de Oro ya saldaron su deuda.



Mientras tanto falta esperar el estreno de “La forma del agua” en Honduras, que está previsto para el 1 de febrero.

Michael Baruch

Es licenciado en Diseño Gráfico, coordinador del Técnico Universitario en Diseño y Desarrollo Web, en Ceutec, y docente de la licenciatura en Diseño Gráfico en Unitec/Ceutec. Ha realizado los cortos “Alberto Solo”, “Lúminous”, “Porque eso es felicidad” y la serie “Nacidos aquí”.