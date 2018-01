Brigitte Bardot critica a actrices que "provocan" para obtener un papel en Hollywood

París, Francia

La exactriz francesa, Brigitte Bardot, considera que las denuncias de acoso sexual de algunas actrices son "en la mayoría de los casos, hipócritas, ridículas, sin interés" y critica a aquellas que "van provocando (...) con el objetivo de conseguir un papel".



En una entrevista publicada en la web de la revista Paris Match, la exícono, que hoy tiene 83 años, asegura no haber "sido nunca víctima de acoso sexual".



"Y consideraba agradable que me dijeran que era guapa o que tenía un bonito culo. Este tipo de cumplidos es agradable", continúa Brigitte Bardot, convertida en una estrella en los años 1950 gracias a su físico de 'sex-symbol', y que renunció a su carrera cinematográfica en 1973 para dedicarse a la protección de los animales.



"En lo que respecta a las actrices, y no a las mujeres en general, es, en la mayoría de los casos, hipócrita, ridícula, sin interés. Esto ocupa el lugar de temas importantes que podrían ser discutidos", respondió Bardot respecto a las denuncias de acoso sexual.



"Hay muchas actrices que van provocando a los productores para conseguir un papel. Después, para que se hable de ellas, dicen que sufrieron acoso... En realidad, más que beneficiarlas, esto les perjudica", asegura la estrella de "Y Dios creó a la mujer", película de Roger Vadim, de 1956.



Un centenar de mujeres, entre ellas la actriz Catherine Deneuve, firmaron una tribuna a contracorriente de la ola de denuncias surgida tras el caso Weinstein, y defendieron "una libertad de importunar" de los hombres.



Catherine Deneuve dijo después asumir este texto, aunque se disculpaba "solamente" con las víctimas de agresiones.

Le puede interesar: Woody Allen es denunciado por su propia hija