Rebecca de Alba habla sobre el matrimonio de Ricky Martin y Jwan Yosef

Ciudad de México, México

La actriz mexicana, Rebecca de Alba, habló por primera vez ante los medios de comunicación sobre el matrimonio de su expareja Ricky Martin.

Aunque la guapa mujer no quiso profundizar sobre el tema, sí dejó claro que le desea la felicidad en esta nueva etapa.

Alba, quien estuvo por más de siete años con Martin, dijo que “el deseo es hacia él, no público. Pero simplemente te puedo decir que, cuando tú has amado a una persona con gran profundidad y ahora la quieres mucho, jamás vas a tener un sentimiento… el único sentimiento que te nace es que sea feliz y que realmente tenga una vida plena”.

Además fue interrogada sobre lo que piensa de tener más hijos con su esposo Jwan Yosef y esta mencionó que si lo hace un hombre feliz que está bien.

Mira aquí: ¿Cómo explica Ricky Martin a sus hijos que tienen dos papás?

“Creo que (Ricky) ha tomado decisiones en su camino que lo hacen un hombre feliz. Y respeto mucho las decisiones de los demás. Yo puedo decir sobre mi vida, que además no digo casi nada, pero no me gusta hablar de la vida de los otros”, mencionó la mujer.

Hace unos días se conoció que Ricky y Jwan habían contraído matrimonio en una ceremonia secreta y que será dentro de unos meses que realizarán una gran fiesta para celebrar su unión.

Te puede interesar: Famosos que se declararon gays y no lo sabías