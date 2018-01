Britney Spears se siente orgullosa de sus hijos por este talento

Los Ángeles, Estados Unidos

La cantante Britney Spears mostró en sus redes sociales que está muy orgullosa de sus hijos.

La intérprete de “Baby one more time” publicó una fotografía en Instagram donde muestra que sus pequeños además de habilidosos son muy fanáticos de la serie Dragon Ball.

En las fotografías mostró unos dibujos que hicieron sus pequeños y escribió: “Momentos de una mamá orgullosa”.

Algunos de sus seguidores admiraron el talento de los menores y sus dotes artísticos que desde ya están desarrollando.

Lo más leído: ¿Cómo explica Ricky Martin a sus hijos que tienen dos papás?