Mamá de Selena Gómez habla por primera vez sobre la reconciliación de su hija con Justin Bieber

Desde que Selena Goméz decidió reconciliarse con Justin Bieber los problemas con su madre Mandy Teefey se han agudizado. Después de tantos rumores, la progenitora de la cantante rompió el silencio y conversó con la revista Gossip Cop.



Teefey fue consultada sobre el presunto distanciamiento que hay entre ambas y aseguró que “Selena puede vivir su vida como ella lo desee siempre que esté feliz, segura y sana… Ella tiene 25 años y sabe lo que está en juego con su salud, es un adulto y puede tomar sus propias decisiones”.



De igual manera indicó que no tiene ningún contacto con el intérprete canadiense pues lleva “años” sin hablar con él, ni siquiera por medio de mensajes de texto.



"No sé mucho de la relación personal porque él no comparte demasiado, pero la amo", aseguró.



El pasado mes de diciembre madre e hija protagonizaron una acalorada discusión que terminó con Mandy en el hospital. Después de la disputa se dejaron de seguir en Instagram.



Antes de su romance con Bieber ambas eran muy unidas. Foto cortesía Instagram