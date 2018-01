"Jumanji: Bienvenidos a la jungla" sigue liderando la taquilla de Norteamérica

Los Ángeles, Estados Unidos

La película "Jumanji: Bienvenidos a la jungla" se mantuvo en la cima de la taquilla norteamericana por segundo fin de semana consecutivo, según datos preliminares de la industria de este domingo.



La cinta, protagonizada por Dwayne "The Rock" Johnson y los comediantes Jack Black y Kevin Hart, recaudó 33,4 millones de dólares durante este fin de semana de feriado por el día de Martin Luther King, con lo que acumula 289,5 millones en su cuarta semana en las salas, según cifras de la firma Exhibitor Relations.



Esta continuación de la popular película de 1995 pone en escena a cuatro adolescentes que se encuentran dentro de un videojuego sobre el mundo Jumanji.



Con 22,2 millones de dólares recaudados, se situó en segundo lugar "The Post", un filme aclamado por la crítica y protagonizado por Meryl Streep y Tom Hanks.



La película cuenta la historia sobre la publicación en el diario The Washington Post, en 1971, de documentos del Pentágono que revelaron cómo se involucró Estados Unidos en la guerra de Vietnam.



En tercer lugar quedó el filme de acción "The Commuter" al sumar 16 millones en su primer fin de semana, mientras en el octavo episodio de "Star Wars: Los últimos Jedi" recaudó 14,7 millones y quedó en cuarto lugar en su quinta semana en las salas de cine.

El filme "The Greatest Showman", en la que Hugh Jackman protagoniza la historia sobre el empresario de circo P.T. Barnum, y la película animada "Paddington 2" compartieron el quinto lugar, al obtener 14,5 millones de dólares cada una.



"Paddington 2", con el actor Hugh Grant, muestra al adorado oso -condenado injustamente por robar un libro- junto a nuevo amigos reclusos organizando una fuga de la cárcel para encontrar al verdadero ladrón.



A continuación las películas que completan la lista de las 10 más taquilleras:



7 - "Insidious: The Last Key" - USD 14,2 millones



8 - "Proud Mary" - USD 12 millones



9 - "Pitch Perfect 3" - USD 6,8 millones



10 - "Darkest Hour" - USD 5,2 millones