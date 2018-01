La escandalosa confesión de Emma Watson sobre el acoso sexual

Los Ángeles, Estados Unidos

Emma Watson rompió el silencio y confesó que ella también ha sufrido proposiciones y comentarios inapropiados durante su exitosa carrera en la industria cinematográfica.



La actriz que interpretó a Hermione en la película "Harry Potter", habló sobre los escándalos que sacuden a Harvey Weinstein hasta dar pie a la campaña Time's Up.



"Me parece maravilloso lo que está sucediendo porque yo también he experimentado todo los tipos de acoso del espectro. Pero creo que para mí, lo más abrumador es saber que mis experiencias no son un caso aislado, ni las experiencias de mis amigas, o las de mis compañeras de trabajo. Se trata de un problema sistemático y estructural", afirmó durante una entrevista a la revista Variety.



De igual manera se apoyó en las cifras para no hacer caso omiso al problema. "Las estadísticas de Reino Unido demuestran que un gran, gran número de mujeres entre los 18 y los 24 años ha experimentado algún tipo de acoso sexual en el trabajo. Cuando hablas con suficientes mujeres, te das cuenta de lo que han sufrido, y de que la mayoría tiene una historia que contar al respecto. Ahora estamos destapando esta situación, y solo hemos comenzado a rascar la superficie, lo cual resulta una locura", aseguró.

La actriz es muy famosa por su papel en "Harry Potter".