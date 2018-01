Critican a Kim Kardashian por publicar foto en ropa interior

Los Ángeles, Estados Unidos

La socialité Kim Kardashian causó controversia una vez más en las redes sociales, pero no posar sin nada de ropa.



En esta ocasión, la guapa mujer apareció mostrando su voluptuoso cuerpo mientras usaba ropa interior blanca.



Kardashian estaba promocionando una bebida que le ayudó a bajar las libras que adquirió durante las fiestas decembrinas.



Sin embargo, muchos criticaron el hecho de que volvió a salir con poca ropa en las redes sociales, tanto así que le dijeron que debería de darse cuenta que ya es mamá y que no está dando ningún ejemplo.



“Veo esta foto y no creo que ella sea hot o tenga un gran cuerpo, ¡deja de publicar esta fotos!, ¡ten respeto a tus hijos!”, “Tener una cadera tan grande y una cintura de ese tamaño es irreal y antinatural”, “Me gustabas más cuando eras natural”, “Kim ya ponte la ropa y actúa como la madre que eres”, fueron algunos de los mensajes que recibió.





Esta imagen causó la polémica. Foto: Instagram