Don Francisco envía mensaje de apoyo a Honduras tras sismo de 7.6 grados

Tegucigalpa, Honduras

El icónico presentador de televisión, Don Francisco, se solidarizó con Honduras tras conocer que un sismo de 7.6 grados sacudió el territorio nacional la noche del martes.



El chileno aprovechó sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo a los catrachos, junto a una imagen con la noticia del movimiento telúrico y la alerta de tsunami que se instauró en ese momento.



Mario Luis Kreutzberger Blumenfeld, su nombre real, siempre ha mostrado su apoyo a los países latinos que son afectados por catástrofes naturales.



No obstante, cabe destacar que este sismo no tuvo mayor impacto en Honduras gracias a que fue de una profundidad de 33 kilómetros, lo que ayudó a que no causara estragos en el territorio nacional.



Mira aquí el mensaje de Don Francisco para Honduras

Esta es la publicación del famoso presentador de TV hispana en los Estados Unidos.