James Franco niega una conducta sexual inapropiada

Nueva York, Estados Unidos

Luego que surgieran en redes sociales denuncias de supuesta conducta sexual inapropiada contra James Franco, el actor dijo al presentador Stephen Colbert que "las cosas que escucho en Twitter no son certeras”.



Las acusaciones contra Franco se desataron en parte por su triunfo como mejor actor en una comedia o musical el domingo en los Globos de Oro por su película “The Disaster Artist”. En la ceremonia Franco llevó un prendedor en apoyo a la iniciativa “Time’s Up” por la igualdad de género en Hollywood.



La actriz Violet Paley dijo en Twitter que Franco le empujó la cabeza hacia sus genitales en un auto y la cineasta Sarah Tither-Kaplan dijo que un contrato de 100 dólares al día que firmó para desnudarse en una película de Franco era explotador. La actriz Ally Sheedy también dijo en un tuit, que fue borrado después, que Franco era un ejemplo de por qué dejó el cine.



“Me enorgullezco de asumir la responsabilidad de las cosas que he hecho", le dijo Franco a Colbert. "Las cosas que he escuchado que se dijeron en Twitter no son certeras, pero apoyo completamente que la gente se pronuncie y pueda tener una voz porque no tuvo una voz durante mucho tiempo, así que no las voy a callar de ninguna manera. Pienso que es algo bueno y lo apoyo”.



La participación de Franco el martes en "The Late Show With Stephen Colbert" de CBS llegó horas después de que el New York Times cancelara un evento público programado para el miércoles al que asistiría el director y protagonista de “The Disaster Artist" así como su hermano y coestelar, Dave Franco, para hablar sobre la película con un reportero del Times.



El Times dijo en un comunicado que había cancelado el evento "dada la controversia en torno a las denuncias recientes".



El escrutinio llega en un momento delicado para Franco, quien contiende por una nominación al Oscar al mejor actor. Las votaciones para las nominaciones a los Premios de la Academia terminan el viernes.



Franco dijo que “no tenía idea” por qué Sheedy, a quien dirigió en una obra del circuito off-Broadway en 2014, estaba molesta. “Solo la pasé genial con ella”, dijo. Y en referencia a las otras acusaciones señaló "si corresponde restituir algo, lo haré".



"Estoy aquí para escuchar y aprender y cambiar mi perspectiva donde esté errada”, agregó. “Estoy completamente dispuesto y quiero hacerlo".



En 2014 una serie de mensajes en Instagram mostraron que Franco aparentemente trató de seducir a una admiradora escocesa de 17 años. Tras esto Franco dijo que estaba “avergonzado” y que las redes sociales son “engañosas”. “Tuve un mal juicio y aprendí mi lección”, dijo el actor entonces.



Franco también asistió el martes a la gala de la Junta Nacional de Reseñistas en Nueva York para presentar el premio al mejor guion adaptado para su película. No hizo comentarios sobre las denuncias, y su publicista no respondió de inmediato un email en busca de declaraciones.



Franco aparecería el miércoles por la noche en el programa "Late Night With Seth Meyers" de la NBC.