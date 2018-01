Kendall Jenner explota ante críticas por acné en los Globos de Oro 2018

Los Ángeles, Estados Unidos

Después de que el acné de Kendall Jenner no pasara desapercibido en la alfombra roja de los Globos de Oro 2018, la modelo decidió responder a las críticas mediante un airado tweet.



La hermana de Kim Kardashian respondió a los innumerables comentarios "¿qué le pasó en la cara a Kendall Jenner?", "soy yo o se le disparó el acné", "te quejas por una espinilla y Kendall luce un brote" mediante la misma red social abarrotada de críticas.



La modelo de 22 años retuiteó el mensaje que decía: "Kendall Jenner apareciendo en la alfombra roja con acné y luciendo como una maravillosa estrella es todo lo que una chica necesita comprender" y escribió su conclusión: "No dejes que esta mierda te pare".



El año pasado publicó una foto frente a un espejo con un ajustado vestido de topos negros y los rumores sobre un posible embarazo se desataron., así que acudió a Twitter para zanjar la polémica con un contundente mensaje: “Simplemente me gustan los bagels, ¿vale?”.

Esta fue la dura respuesta de Kendall: