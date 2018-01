La reacción de Hugh Jackman tras perder el Golden Globe 2018

A Jackman le costó creer que su interpretación en The Showman no fuera galardonada.

Los Ángeles, Estados Unidos

¡Desconcertado! Así lució el famoso actor de Hollywood, Hugh Jackman, luego de que James Francos le ganara el premio como Mejor Actor en una Comedia o Musical en los Golden Globes 2018.

A Jackman le costó creer que su interpretación en The Showman no fuera galardonada con el premio y que en cambio fue Franco por la película The Disaster Artist el que se ganó la estatuilla.

Y es que en el momento que James daba su discurso, las cámaras enfocaron a Jackman, que era uno de los favoritos en la categoría, y su cara de confusión se hizo viral.

La imagen comenzó a circular en las redes rápidamente, provocando los primeros memes del 2018.

